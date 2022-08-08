Наші в Польщі. Як змінилася там допомога для українців? Факти тижня, 07.08

Виїжджати жити за кордон тепер хочуть втричі менше людей, аніж до війни. Звісно, більшість з такої категорії вже поїхала. Статус біженця або подібний отримали близько 5 млн українців, при цьому кілька мільйонів повернулися в Україну. Жити закордоном виявилось дуже непросто. У Польщі, де наших найбільше, останнім часом з’явилося багато нововведень. Усі їх розібрала Валерія Черненко.

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