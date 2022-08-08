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Video: Наші в Польщі. Як змінилася там допомога для українців? Факти тижня, 07.08

Виїжджати жити за кордон тепер хочуть втричі менше людей, аніж до війни. Звісно, більшість з такої категорії вже поїхала. Статус біженця або подібний отримали близько 5 млн українців, при цьому кілька мільйонів повернулися в Україну. Жити закордоном виявилось дуже непросто. У Польщі, де наших найбільше, останнім часом з’явилося багато нововведень. Усі їх розібрала  Валерія Черненко.

Наші в Польщі. Як змінилася там допомога для українців? Факти тижня, 07.08
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Виїжджати жити за кордон тепер хочуть втричі менше людей, аніж до війни. Звісно, більшість з такої категорії вже поїхала. Статус біженця або подібний отримали близько 5 млн українців, при цьому кілька мільйонів повернулися в Україну. Жити закордоном виявилось дуже непросто. У Польщі, де наших найбільше, останнім часом з’явилося багато нововведень. Усі їх розібрала  Валерія Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Наші в Польщі. Як змінилася там допомога для українців? Факти тижня, 07.08 / 08.08.2022 19:40
08.08.2022 19:40

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