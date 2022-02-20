seach
ICTV - Разом краще

Video: Наступ чи торгова блокада? Навіщо росіяни влаштували морські навчання? Факти тижня, 20.02

Загроза повномасштабного нападу Росії все ще залишається. Сценаріїв безліч. Та найімовірніший, за думкою експертів, напад може бути з Донбасу або Чорноморсько-Азовського регіону. Окрім того, Росія активно проводить навчання у Чорному морі. Останні вважаються одними із найпотужніших за останні роки. Чи може під першим ударом опинитись Одеса - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Наступ чи торгова блокада? Навіщо росіяни влаштували морські навчання? Факти тижня, 20.02
0

Загроза повномасштабного нападу Росії все ще залишається. Сценаріїв безліч. Та найімовірніший, за думкою експертів, напад може бути з Донбасу або Чорноморсько-Азовського регіону.

Окрім того, Росія активно проводить навчання у Чорному морі. Останні вважаються одними із найпотужніших за останні роки.

Чи може під першим ударом опинитись Одеса – дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Наступ чи торгова блокада? Навіщо росіяни влаштували морські навчання? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 20:16
20.02.2022 20:16

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь