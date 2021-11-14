Навіщо Бацька спрямував нелегалів на Польщу? І чим обернеться для ЄС ця міграційна криза? Факти тижня, 14.11

Найбільший зашквар міжнародного масштабу наразі на польсько-білоруському кордоні. Нове обличчя гібридної війни. І виглядає воно ось так: тисячі мігрантів з Іраку, Сирії, Афганістану штурмують польську територію. Аби далі прорватись у Євросоюз.

Недаремно офіційна Варшава заявляє, що керує цим мігрантським наступом Олександр Лукашенко, але організовують його з Москви, безпосередньо президент Путін.

Тому ми так пильно стежимо за розвитком ситуації. Наш Сергій Костеж вирушив в епіцентр мігрантської атаки. І зараз – ексклюзивний репортаж з Польщі.