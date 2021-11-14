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Video: Навіщо Бацька спрямував нелегалів на Польщу? І чим обернеться для ЄС ця міграційна криза? Факти тижня, 14.11

Найбільший зашквар міжнародного масштабу наразі на польсько-білоруському кордоні. Нове обличчя гібридної війни. І виглядає воно ось так: тисячі мігрантів з Іраку, Сирії, Афганістану штурмують польську територію. Аби далі прорватись у Євросоюз. Недаремно офіційна Варшава заявляє, що керує цим мігрантським наступом Олександр Лукашенко, але організовують його з Москви, безпосередньо президент Путін. Тому ми так пильно стежимо за розвитком ситуації. Наш Сергій Костеж вирушив в епіцентр мігрантської атаки. І зараз - ексклюзивний репортаж з Польщі.

Навіщо Бацька спрямував нелегалів на Польщу? І чим обернеться для ЄС ця міграційна криза? Факти тижня, 14.11
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Найбільший зашквар міжнародного масштабу наразі на польсько-білоруському кордоні. Нове обличчя гібридної війни. І виглядає воно ось так: тисячі мігрантів з Іраку, Сирії, Афганістану штурмують польську територію. Аби далі прорватись у Євросоюз.

Недаремно офіційна Варшава заявляє, що керує цим мігрантським наступом Олександр Лукашенко, але організовують його з Москви, безпосередньо президент Путін.

Тому ми так пильно стежимо за розвитком ситуації. Наш Сергій Костеж вирушив в епіцентр мігрантської атаки. І зараз – ексклюзивний репортаж з Польщі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Навіщо Бацька спрямував нелегалів на Польщу? І чим обернеться для ЄС ця міграційна криза? Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 19:47
14.11.2021 19:47

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