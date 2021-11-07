Навіщо Україні криголам? Ексклюзив з антарктичного судна. Факти тижня, 07.11

У Антарктиді зосереджено дві третини усіх запасів прісної води на планеті, з дефіцитом якої вже зовсім скоро стикнеться людство. А ще – поклади золота, діамантів, платини, газу і нафти.

Україна купила у Великої Британії криголам Ноосфера. Наш Артем Куля отримав унікальний шанс потрапити на цей корабель.