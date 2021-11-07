Навіщо Україні криголам? Ексклюзив з антарктичного судна. Факти тижня, 07.11

Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11
Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11
Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11
Чи стягує Путін війська до кордонів України і нова візитівка Яроша. Факти тижня, 07.11
Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11
Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11
Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11
Факти тижня – повний випуск – 31.10.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження