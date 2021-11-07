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Video: Навіщо Україні криголам? Ексклюзив з антарктичного судна. Факти тижня, 07.11

У Антарктиді зосереджено дві третини усіх запасів прісної води на планеті, з дефіцитом якої вже зовсім скоро стикнеться людство. А ще - поклади золота, діамантів, платини, газу і нафти. Україна купила у Великої Британії криголам Ноосфера. Наш Артем Куля отримав унікальний шанс потрапити на цей корабель.  

Навіщо Україні криголам? Ексклюзив з антарктичного судна. Факти тижня, 07.11
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У Антарктиді зосереджено дві третини усіх запасів прісної води на планеті, з дефіцитом якої вже зовсім скоро стикнеться людство. А ще – поклади золота, діамантів, платини, газу і нафти.

Україна купила у Великої Британії криголам Ноосфера. Наш Артем Куля отримав унікальний шанс потрапити на цей корабель.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Навіщо Україні криголам? Ексклюзив з антарктичного судна. Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 20:55
07.11.2021 20:55

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