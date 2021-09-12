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Video: Назад в СРСР. Про яку союзну державу домовилися Лукашенко і Путін? Факти тижня, 12.09

Володимир Путін цього тижня знову відправився у тайгу з Сергієм Шойгу. Експерти звертають увагу, що рандеву в тайзі відбулося напередодні візиту Лукашенка, який прилетів в Москву наприкінці тижня. Невже Кремль дотиснув бацьку в питанні створення Союзної держави? Що означає поява російської авіації в Білорусі? І чи отримає Москва ще один плацдарм для потенційного наступу на Україну? Сценарії розбирав Михайло Колесников.

Назад в СРСР. Про яку союзну державу домовилися Лукашенко і Путін? Факти тижня, 12.09
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Володимир Путін цього тижня знову відправився у тайгу з Сергієм Шойгу. Експерти звертають увагу, що рандеву в тайзі відбулося напередодні візиту Лукашенка, який прилетів в Москву наприкінці тижня.

Невже Кремль дотиснув бацьку в питанні створення Союзної держави? Що означає поява російської авіації в Білорусі? І чи отримає Москва ще один плацдарм для потенційного наступу на Україну? Сценарії розбирав Михайло Колесников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Назад в СРСР. Про яку союзну державу домовилися Лукашенко і Путін? Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 20:02
12.09.2021 20:02

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