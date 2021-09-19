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Video: Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09

Старий корпус Лук'янівського СІЗО у Києві, який побудували у 60-х роках XIX століття, перетворюється на готель. Ідею продати будівлю та змінити її призначення озвучив міністр юстиції Денис Малюська. Що думають щодо цього найвідоміші екс-арештанти Лук'янівки та що приховує готельно-пенітенціарний бізнес-проект - дивіться у сюжеті Михайла Колесникова.

Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09
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Старий корпус Лук’янівського СІЗО у Києві, який побудували у 60-х роках XIX століття, перетворюється на готель. Ідею продати будівлю та змінити її призначення озвучив міністр юстиції Денис Малюська.

Що думають щодо цього найвідоміші екс-арештанти Лук’янівки та що приховує готельно-пенітенціарний бізнес-проект – дивіться у сюжеті Михайла Колесникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 20:32
19.09.2021 20:32

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