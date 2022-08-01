Не зовсім курортний сезон. Як змінилося життя в Одесі з постійними обстрілами? Факти тижня, 31.17

Порти в Одесі, Чорноморську та Південному відновили роботу і почали готуватися до експорту зерна. Після чого у Південній Пальмірі висадився потужний дипломатичний десант. Посли G7 та представник Туреччини заявили про важливість експорту продовольства. І закликали Росію поважати зернову угоду. Як готується порт, а також військові до можливого загострення? Репортаж Олексія Кобзаря з Одеси.

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