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Небесні камікадзе. Що Україна протиставить іранським дронам росіян? Факти тижня, 04.09

Дрони – це очі військових у небі, які допомагають знаходити противника далеко за лінією фронту і наводити на позиції ворога артилерію. Або самі знищують важливі об’єкти чи живу силу противника. Під час повномасштабної війни в Україні масово використовують так звані дрони-камікадзе. Причому є навіть такі, про які всі чули, але ніколи не бачили. Олександр Мельников зараз розкаже про цю диво-зброю.

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