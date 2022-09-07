Небесні камікадзе. Що Україна протиставить іранським дронам росіян? Факти тижня, 04.09

Дрони – це очі військових у небі, які допомагають знаходити противника далеко за лінією фронту і наводити на позиції ворога артилерію. Або самі знищують важливі об’єкти чи живу силу противника. Під час повномасштабної війни в Україні масово використовують так звані дрони-камікадзе. Причому є навіть такі, про які всі чули, але ніколи не бачили. Олександр Мельников зараз розкаже про цю диво-зброю.