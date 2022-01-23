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Video: Небезпечні сходження. Правила виживання у горах. Факти тижня, 23.01

За прогнозами синоптиків, Україну чекають хуртовини й снігопади. А у горах снігу намете до півтора метри. І казкова гірська краса буде сповнена смертельних небезпек, про які треба знати. Бо від початку лижного сезону вже сталось кілька драм. То що треба знати, аби побувати у горах і повернутись живим. Володимир Рунець побував у рятувальників і розкаже про приховані небезпеки.

Небезпечні сходження. Правила виживання у горах. Факти тижня, 23.01
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За прогнозами синоптиків, Україну чекають хуртовини й снігопади. А у горах снігу намете до півтора метри. І казкова гірська краса буде сповнена смертельних небезпек, про які треба знати.

Бо від початку лижного сезону вже сталось кілька драм.

То що треба знати, аби побувати у горах і повернутись живим. Володимир Рунець побував у рятувальників і розкаже про приховані небезпеки.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Небезпечні сходження. Правила виживання у горах. Факти тижня, 23.01 / 23.01.2022 20:38
23.01.2022 20:38

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