Небезпечні сходження. Правила виживання у горах. Факти тижня, 23.01

Нові рекорди “золотого” батону. Чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі? Факти тижня, 23.01
Надсучасний катер для охорони морських кордонів. Що для нас будуть французи? Факти тижня, 23.01
Кадровий голод у поліції. Чому звільняються копи? Факти тижня, 23.01
Суд над Порошенком. Чим може закінчитися справа проти п’ятого президента? Факти тижня, 23.01
Під прицілом диверсантів. Чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти? Факти тижня, 23.01
Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01
Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022
Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал