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Video: Небезпечні симптоми. Як вберегтися від інсульту? Факти тижня, 31.10

В Україні переводять годинники на зимовий час. Проте медики кажуть, що такі зміни можуть бути дуже шкідливими для нашого здоров'я. Приміром, у перші кілька днів після переведення годинника кількість інсультів збільшується на 8%. А ця хвороба в Україні на другому місці серед усіх причин смертності. Але як дізнатись, чи ти в групі ризику? Як розпізнати перші ознаки інсульту? А також як від неї вберегтися - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Небезпечні симптоми. Як вберегтися від інсульту? Факти тижня, 31.10
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В Україні переводять годинники на зимовий час. Проте медики кажуть, що такі зміни можуть бути дуже шкідливими для нашого здоров’я.

Приміром, у перші кілька днів після переведення годинника кількість інсультів збільшується на 8%. А ця хвороба в Україні на другому місці серед усіх причин смертності.

Але як дізнатись, чи ти в групі ризику? Як розпізнати перші ознаки інсульту? А також як від неї вберегтися – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Небезпечні симптоми. Як вберегтися від інсульту? Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 20:54
31.10.2021 20:54

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