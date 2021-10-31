Небезпечні симптоми. Як вберегтися від інсульту? Факти тижня, 31.10

В Україні переводять годинники на зимовий час. Проте медики кажуть, що такі зміни можуть бути дуже шкідливими для нашого здоров’я.

Приміром, у перші кілька днів після переведення годинника кількість інсультів збільшується на 8%. А ця хвороба в Україні на другому місці серед усіх причин смертності.

Але як дізнатись, чи ти в групі ризику? Як розпізнати перші ознаки інсульту? А також як від неї вберегтися – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.