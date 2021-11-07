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Video: Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11

Цього тижня Гео Лерос у Раді показав непристойний жест пальцем. Він з трибуни Верховної Ради почав критикувати владу, звертаючись до президента України, який в цей час знаходився у залі. Спікер закликав Лероса висловлюватися по темі. Той не відреагував. Тому Стефанчук наказав вимкнути депутату мікрофон. Лерос якийсь час щось вигукував. Після чого показав середній палець в бік президента та голови його Офісу Андрія Єрмака. Найяскравіші зашквари тижня Валерія Черненко зібрала у нашій рубриці.  

Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11
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Цього тижня Гео Лерос у Раді показав непристойний жест пальцем. Він з трибуни Верховної Ради почав критикувати владу, звертаючись до президента України, який в цей час знаходився у залі. Спікер закликав Лероса висловлюватися по темі. Той не відреагував. Тому Стефанчук наказав вимкнути депутату мікрофон. Лерос якийсь час щось вигукував. Після чого показав середній палець в бік президента та голови його Офісу Андрія Єрмака.

Найяскравіші зашквари тижня Валерія Черненко зібрала у нашій рубриці.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 19:39
07.11.2021 19:39

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