Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11

Цього тижня Гео Лерос у Раді показав непристойний жест пальцем. Він з трибуни Верховної Ради почав критикувати владу, звертаючись до президента України, який в цей час знаходився у залі. Спікер закликав Лероса висловлюватися по темі. Той не відреагував. Тому Стефанчук наказав вимкнути депутату мікрофон. Лерос якийсь час щось вигукував. Після чого показав середній палець в бік президента та голови його Офісу Андрія Єрмака.

Найяскравіші зашквари тижня Валерія Черненко зібрала у нашій рубриці.