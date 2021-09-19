Нерухомість з видом на море. Скільки коштують апартаменти “болгарських перців”? Факти тижня, 19.09

Не тюрма, а готель! Чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів? Факти тижня, 19.09
“Золота” олія. Чому вітчизняний продукт у нас дорожчий, ніж за кордоном? Факти тижня, 19.09
Професія заробітчанин. Де найбільше платять за сезонні роботи? Факти тижня, 19.09
Вибори до Держдуми. Навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу? Факти тижня, 19.09
Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09
Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09
Газовий шантаж Путіна у Європі. Чи зростуть тарифи в Україні? Факти тижня, 19.09
Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження