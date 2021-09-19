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Video: Нерухомість з видом на море. Скільки коштують апартаменти “болгарських перців”? Факти тижня, 19.09

Чому нерухомість на легендарних болгарських курортах розлітається, наче гарячі пиріжки? Як купити квартиру за ціною євробляхи? Як виглядають VIP-апартаменти у Болгарії? А також хто з відомих українців та зірок Голлівуду кинув якір на болгарському березі? Відповіді на ці та інші питання - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Нерухомість з видом на море. Скільки коштують апартаменти “болгарських перців”? Факти тижня, 19.09
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Чому нерухомість на легендарних болгарських курортах розлітається, наче гарячі пиріжки? Як купити квартиру за ціною євробляхи?

Як виглядають VIP-апартаменти у Болгарії? А також хто з відомих українців та зірок Голлівуду кинув якір на болгарському березі?

Відповіді на ці та інші питання – дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нерухомість з видом на море. Скільки коштують апартаменти “болгарських перців”? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 20:56
19.09.2021 20:56

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