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Video: Несвята Анна. Як росіянка обкрадала американців? Факти тижня, 19.12

Американці вирішили зняти фільм про російську аферистку, яка кілька років дурила еліту Нью-Йорка. Прикидаючись багатійкою. Як їй вдавалося так довго водити їх за носа? Артем Куля знайшов відповідь, чим її історія так зачепила сценаристів.

Несвята Анна. Як росіянка обкрадала американців? Факти тижня, 19.12
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Американці вирішили зняти фільм про російську аферистку, яка кілька років дурила еліту Нью-Йорка. Прикидаючись багатійкою. Як їй вдавалося так довго водити їх за носа? Артем Куля знайшов відповідь, чим її історія так зачепила сценаристів.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Несвята Анна. Як росіянка обкрадала американців? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 19:56
19.12.2021 19:56

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