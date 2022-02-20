Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02

Унікальна містична дата, яка трапляється лише раз на тисячоліття – 22.02.2022. У ній одна цифра відзеркалює іншу й однаково читається у двох напрямках.

Як з цією датою пов’язане одне з найтаємничіших пророцтв Ванги – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.