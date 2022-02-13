Невловимий хабарник із депутатським значком. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 13.02

Депутатка -мільйонерка. Слуга народу Ірина Аллахвердієва покращила свій матеріальний стан на кругленьку суму.

Та справа Порошенка. Продовження. Цього тижня біля стін Київського апеляційного суду було гаряче. Феміда розглядала одразу дві скарги.

Про ці так інші зашквари тижня – Катерина Павловська.