Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10

Схоже Ілля Кива націлився закріпити за собою звання – головний скандаліст Верховної Ради. Цього тижня одіозний нардеп роздавав на горіхи своїм однопартійцям.

Як влаштувати свого сина помічником народного депутата? Легко – якщо ти бізнес-партнер цього депутата, або впливовий чиновник.

А також цього тижня вляпалася у гучний скандал невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, яка відзначилася українофобським жартом.

Артем Куля зібрав найгучніші зашквари цього тижня.