seach
ICTV - Разом краще

Video: Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10

Схоже Ілля Кива націлився закріпити за собою звання - головний скандаліст Верховної Ради. Цього тижня одіозний нардеп роздавав на горіхи своїм однопартійцям. Як влаштувати свого сина помічником народного депутата? Легко - якщо ти бізнес-партнер цього депутата, або впливовий чиновник. А також цього тижня вляпалася у гучний скандал невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, яка відзначилася українофобським жартом. Артем Куля зібрав найгучніші зашквари цього тижня.

Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10
0 Коментувати

Схоже Ілля Кива націлився закріпити за собою звання – головний скандаліст Верховної Ради. Цього тижня одіозний нардеп роздавав на горіхи своїм однопартійцям.

Як влаштувати свого сина помічником народного депутата? Легко – якщо ти бізнес-партнер цього депутата, або впливовий чиновник.

А також цього тижня вляпалася у гучний скандал невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, яка відзначилася українофобським жартом.

Артем Куля зібрав найгучніші зашквари цього тижня.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 19:45
24.10.2021 19:45

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь