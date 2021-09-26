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Video: Незаконні Covid-сертифікати та інші “короновини” тижня. Факти тижня, 26.09

Цього тижня в Україні новий антирекорд за кількістю хворих на Covid. Понад 9 тис. нових випадків. Саме тому в державі почали вводити обмеження. Новини з Covid фронтів сипляться тонами. Але ми відібрали для вас найголовніші та найактуальніші – у нашій новій рубриці Короновини тижня.  

Незаконні Covid-сертифікати та інші “короновини” тижня. Факти тижня, 26.09
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Цього тижня в Україні новий антирекорд за кількістю хворих на Covid. Понад 9 тис. нових випадків. Саме тому в державі почали вводити обмеження. Новини з Covid фронтів сипляться тонами.

Але ми відібрали для вас найголовніші та найактуальніші – у нашій новій рубриці Короновини тижня.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Незаконні Covid-сертифікати та інші “короновини” тижня. Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 19:30
26.09.2021 19:30

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