Незаконні Covid-сертифікати та інші “короновини” тижня. Факти тижня, 26.09

Цього тижня в Україні новий антирекорд за кількістю хворих на Covid. Понад 9 тис. нових випадків. Саме тому в державі почали вводити обмеження. Новини з Covid фронтів сипляться тонами.

Але ми відібрали для вас найголовніші та найактуальніші – у нашій новій рубриці Короновини тижня.