seach
ICTV - Разом краще

Video: Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07

Росія регулярно і свідомо тероризує цивільних українців. Кропивницький, Харків, Чугіїв. Миколаїв, Нікополь, який російські терористи нещодавно обстріляли Градами. Репортаж Олексія Кобзаря з Нікополя.

Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07
0

Росія регулярно і свідомо тероризує цивільних українців. Кропивницький, Харків, Чугіїв. Миколаїв, Нікополь, який російські терористи нещодавно обстріляли Градами. Репортаж Олексія Кобзаря з Нікополя.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07 / 01.08.2022 19:37
01.08.2022 19:37

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь