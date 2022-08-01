Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07

Росія регулярно і свідомо тероризує цивільних українців. Кропивницький, Харків, Чугіїв. Миколаїв, Нікополь, який російські терористи нещодавно обстріляли Градами. Репортаж Олексія Кобзаря з Нікополя.

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