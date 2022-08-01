Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07

Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07
Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07
Іранські дрони для Росії. Чи змінять “Шахіди” хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07
Янголи життя. Як “Лікарі без кордонів” рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07
Газовий шантаж Путіна. Що стоїть за погрозами закрутити вентиль Європі? Факти тижня, 24.07
Брехня вже не та. Чому кремлівські пропагандисти змінюють риторику? Факти тижня, 17.07
Вечірки європейських політиків. Хто доклав руку до скандалів із Джонсоном та Шольцом? Факти тижня, 17.07
Рекорди долара. Що стоїть за новим зростанням і як це відіб’ється на цінах? Факти тижня, 17.07
Ми це зробили: команда “Фактів тижня” передала дрон на передову
Ведуча ICTV Оксана Соколова кардинально змінила імідж
“Укрзалізниця” отримає 50 мільйонів євро: Оксана Соколова про допомогу від Європейського банку реконструкції та розвитку
Тисяча бронежилетів та новий автопарк: Оксана Соколова розповіла як європейці допомагають українським прикордонникам і поліції