Нікулін у Києві. Невідомі подробиці з життя всенародно улюбленого актора. Факти тижня, 05.09

Юрій Нікулін, згадував, що в Одесі вони тестували нові репертуари цирку. Кожна вуличка скидалась на один квиток, засилала на виставу свого делегата. Якщо той казав: Це таки варто подивитися – усі купували квитки. Якщо: Нехай їх дивиться Жмеринка — цирк прогорав.

Цього року йому виповнилося б 100 років. Актор, якого в народі досі люблять безмежно. Клоун з глибиною драматичного митця.

А чи знаєте ви, що Нікулін певний час працював у Києві? Невідомі деталі та секрети всенародної слави Юрія Нікуліна дослідив Максим Крапівний.