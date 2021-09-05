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Video: Нікулін у Києві. Невідомі подробиці з життя всенародно улюбленого актора. Факти тижня, 05.09

Юрій Нікулін, згадував, що в Одесі вони тестували нові репертуари цирку. Кожна вуличка скидалась на один квиток, засилала на виставу свого делегата. Якщо той казав: Це таки варто подивитися - усі купували квитки. Якщо: Нехай їх дивиться Жмеринка — цирк прогорав. Цього року йому виповнилося б 100 років. Актор, якого в народі досі люблять безмежно. Клоун з глибиною драматичного митця. А чи знаєте ви, що Нікулін певний час працював у Києві? Невідомі деталі та секрети всенародної слави Юрія Нікуліна дослідив Максим Крапівний.  

Нікулін у Києві. Невідомі подробиці з життя всенародно улюбленого актора. Факти тижня, 05.09
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Юрій Нікулін, згадував, що в Одесі вони тестували нові репертуари цирку. Кожна вуличка скидалась на один квиток, засилала на виставу свого делегата. Якщо той казав: Це таки варто подивитися – усі купували квитки. Якщо: Нехай їх дивиться Жмеринка — цирк прогорав.

Цього року йому виповнилося б 100 років. Актор, якого в народі досі люблять безмежно. Клоун з глибиною драматичного митця.

А чи знаєте ви, що Нікулін певний час працював у Києві? Невідомі деталі та секрети всенародної слави Юрія Нікуліна дослідив Максим Крапівний.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нікулін у Києві. Невідомі подробиці з життя всенародно улюбленого актора. Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 21:22
05.09.2021 21:22

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