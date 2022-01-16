seach
ICTV - Разом краще

Video: Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01

Омікрон з грудня лютує в ЄС. Ну, а в Україні після новорічних свят починається четверта хвиля пандемії. Саме тому в Міністерстві охороні здоров'я дозволили вакцинованим українцям зробити так звану бустерну дозу. За 1,5 тижні цією можливістю скористалися майже 100 тис. українців. Чи захищає бустерна доза від омікрона? Яку вакцину колоти, щоб максимально збільшити захист? Як записатися і де її роблять? Відповіді на всі ваші запитання – в сюжеті Артема Кулі.

Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01
0 Коментувати

Омікрон з грудня лютує в ЄС. Ну, а в Україні після новорічних свят починається четверта хвиля пандемії.

Саме тому в Міністерстві охороні здоров’я дозволили вакцинованим українцям зробити так звану бустерну дозу. За 1,5 тижні цією можливістю скористалися майже 100 тис. українців.

Чи захищає бустерна доза від омікрона? Яку вакцину колоти, щоб максимально збільшити захист? Як записатися і де її роблять? Відповіді на всі ваші запитання – в сюжеті Артема Кулі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 19:36
16.01.2022 19:36

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь