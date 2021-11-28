Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11

Потужний мітинг противників щеплень від Covid-19 цього тижня паралізував столицю. Кілька тисяч людей пройшли маршем від Верховної Ради до офісу СБУ.

Учасники протесту різні — від тих, хто боїться побічних ефектів до віруючих у чіпи Біла Гейтса.

Звідки у руху антивакцинаторів взявся російський слід? Чи розглядатиме Україна обов’язкову вакцинацію для усього населення, як це вже рекомендує ВООЗ? Найгарячіші аспекти зібрала Олена Зоріна.