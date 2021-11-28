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Video: Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11

Потужний мітинг противників щеплень від Covid-19 цього тижня паралізував столицю. Кілька тисяч людей пройшли маршем від Верховної Ради до офісу СБУ. Учасники протесту різні — від тих, хто боїться побічних ефектів до віруючих у чіпи Біла Гейтса. Звідки у руху антивакцинаторів взявся російський слід? Чи розглядатиме Україна обов'язкову вакцинацію для усього населення, як це вже рекомендує ВООЗ? Найгарячіші аспекти зібрала Олена Зоріна.

Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11
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Потужний мітинг противників щеплень від Covid-19 цього тижня паралізував столицю. Кілька тисяч людей пройшли маршем від Верховної Ради до офісу СБУ.

Учасники протесту різні — від тих, хто боїться побічних ефектів до віруючих у чіпи Біла Гейтса.

Звідки у руху антивакцинаторів взявся російський слід? Чи розглядатиме Україна обов’язкову вакцинацію для усього населення, як це вже рекомендує ВООЗ? Найгарячіші аспекти зібрала Олена Зоріна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 19:05
28.11.2021 19:05

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