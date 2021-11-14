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Video: Нові пригоди Саакашвілі у Грузії. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 14.11

Нагнітає Росія не лише на кордонах. Цього тижня Москва відмовилася від зустрічі в нормандському форматі. На рівні міністрів закордонних справ. У Кремлі показово образилися, що їхні пропозиції не були враховані. Ну, а далі про інші гарячі теми тижня розкаже Валерія Черненко. У нашій рубриці Зашквари тижня.  

Нові пригоди Саакашвілі у Грузії. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 14.11
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Нагнітає Росія не лише на кордонах. Цього тижня Москва відмовилася від зустрічі в нормандському форматі. На рівні міністрів закордонних справ. У Кремлі показово образилися, що їхні пропозиції не були враховані.

Ну, а далі про інші гарячі теми тижня розкаже Валерія Черненко. У нашій рубриці Зашквари тижня.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові пригоди Саакашвілі у Грузії. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 19:23
14.11.2021 19:23

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