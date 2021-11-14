Нові пригоди Саакашвілі у Грузії. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 14.11

Нагнітає Росія не лише на кордонах. Цього тижня Москва відмовилася від зустрічі в нормандському форматі. На рівні міністрів закордонних справ. У Кремлі показово образилися, що їхні пропозиції не були враховані.

Ну, а далі про інші гарячі теми тижня розкаже Валерія Черненко. У нашій рубриці Зашквари тижня.