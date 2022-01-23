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Video: Нові рекорди “золотого” батону. Чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі? Факти тижня, 23.01

Ще на початку осені нам пафосно рапортували: за останні 30 років аграрії намолотили найбільшу кількість ранніх зернових. А тепер не менш пафосно всіх приголомшили рекордними за всю історію цінами на хліб. Де ж рекордний урожай, яким аграрні чиновники вихвалялися восени? І що буде з цінами? Розбиралася Валерія Черненко.  

Нові рекорди “золотого” батону. Чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі? Факти тижня, 23.01
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Ще на початку осені нам пафосно рапортували: за останні 30 років аграрії намолотили найбільшу кількість ранніх зернових. А тепер не менш пафосно всіх приголомшили рекордними за всю історію цінами на хліб.

Де ж рекордний урожай, яким аграрні чиновники вихвалялися восени? І що буде з цінами? Розбиралася Валерія Черненко.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові рекорди “золотого” батону. Чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі? Факти тижня, 23.01 / 23.01.2022 20:16
23.01.2022 20:16

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