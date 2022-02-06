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Video: Нові сценарії війни. Загрози для України і ризики для Росії. Факти тижня, 06.02

Захід уперто твердить про загрозу повномасштабного вторгнення в Україну вже у лютому. До того ж Президент Путін заручився підтримкою Китаю у питанні не розширення НАТО. Як же будуть розгортатись події далі? Усі можливі сценарії Олександр Мельников обговорив ексклюзивно з найбільш обізнаними посадовцями та експертами світу.

Нові сценарії війни. Загрози для України і ризики для Росії. Факти тижня, 06.02
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Захід уперто твердить про загрозу повномасштабного вторгнення в Україну вже у лютому. До того ж Президент Путін заручився підтримкою Китаю у питанні не розширення НАТО.

Як же будуть розгортатись події далі? Усі можливі сценарії Олександр Мельников обговорив ексклюзивно з найбільш обізнаними посадовцями та експертами світу.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові сценарії війни. Загрози для України і ризики для Росії. Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 20:43
06.02.2022 20:43

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