Нові сценарії війни. Загрози для України і ризики для Росії. Факти тижня, 06.02

Якщо завтра війна. План дій на випадок агресії. Факти тижня, 06.02
Крісло в МВС за 60 тисяч та інші зашквари тижня. Факти тижня, 06.02
Стратегічний запас. Їжа на випадок надзвичайної ситуації. Факти тижня, 06.02
Удар з Білорусі. Як Україна зміцнює північний рубіж? Факти тижня, 06.02
Чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією? Факти тижня, 06.02
Скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження. Факти тижня, 06.02
Факти тижня – повний випуск – 30.01.2022
Російські мажори без грошей. Коли Захід позбавить росіян найдорожчого? Факти тижня, 30.01
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал