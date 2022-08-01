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Video: Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07

Без авіаційного прикриття дуже важко мати успіхи у наземних операціях. Цю прописну істину Україна наводить Заходу від початку війни, закликаючи дати нам літаки. Та лише останніми тижнями ми почули серйозні сигнали - про можливу передачу Україні таких важливих винищувачів. Коли Словаччина передасть нам модернізовані МІГ-29? Чи отримаємо ми винищувачі четвертого покоління F16 від Сполучених Штатів? І як сучасні західні “пташки” можуть змінити ситуацію на фронті? Розбирався Артем Куля.

Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07
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Без авіаційного прикриття дуже важко мати успіхи у наземних операціях. Цю прописну істину Україна наводить Заходу від початку війни, закликаючи дати нам літаки. Та лише останніми тижнями ми почули серйозні сигнали – про можливу передачу Україні таких важливих винищувачів. Коли Словаччина передасть нам модернізовані МІГ-29? Чи отримаємо ми винищувачі четвертого покоління F16 від Сполучених Штатів? І як сучасні західні “пташки” можуть змінити ситуацію на фронті? Розбирався Артем Куля.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07 / 01.08.2022 18:48
01.08.2022 18:48

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