Video: Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12

Цього року значно дорожчим для нас буде новорічний стіл. В Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки порахували, що витрати зростуть майже на +10%. Тобто, за новорічне меню родині доведеться викласти 1884 грн. Але нашій Валерії Черненко вдалося суттєво зменшити цей чек.