seach
ICTV - Разом краще

Video: Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12

Цього року значно дорожчим для нас буде новорічний стіл. В Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки порахували, що витрати зростуть майже на +10%. Тобто, за новорічне меню родині доведеться викласти 1884 грн. Але нашій Валерії Черненко вдалося суттєво зменшити цей чек.  

Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12
0 Коментувати

Цього року значно дорожчим для нас буде новорічний стіл. В Національному науковому центрі Інститут аграрної економіки порахували, що витрати зростуть майже на +10%. Тобто, за новорічне меню родині доведеться викласти 1884 грн.

Але нашій Валерії Черненко вдалося суттєво зменшити цей чек.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 20:21
19.12.2021 20:21

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь