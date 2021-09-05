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Video: Новий, 5782-й, рік! І ціна паломництва в Умань. Факти тижня, 05.09

Україна посилено готується до іншої стихії, яка накриє лише одне місто - Умань. Де традиційно святкуватимуть Рош га-Шана хасиди. Цього року там очікується рекордний бум паломників. Бо минулого через коронавірусні обмеження хасидів завертали додому. Оскільки, Рош га-Шана - це завжди яскраво. Артем Куля поїхав в Умань, і не прогадав.  

Новий, 5782-й, рік! І ціна паломництва в Умань. Факти тижня, 05.09
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Україна посилено готується до іншої стихії, яка накриє лише одне місто – Умань. Де традиційно святкуватимуть Рош га-Шана хасиди. Цього року там очікується рекордний бум паломників. Бо минулого через коронавірусні обмеження хасидів завертали додому.

Оскільки, Рош га-Шана – це завжди яскраво. Артем Куля поїхав в Умань, і не прогадав.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Новий, 5782-й, рік! І ціна паломництва в Умань. Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 20:39
05.09.2021 20:39

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