Новий, 5782-й, рік! І ціна паломництва в Умань. Факти тижня, 05.09

Україна посилено готується до іншої стихії, яка накриє лише одне місто – Умань. Де традиційно святкуватимуть Рош га-Шана хасиди. Цього року там очікується рекордний бум паломників. Бо минулого через коронавірусні обмеження хасидів завертали додому.

Оскільки, Рош га-Шана – це завжди яскраво. Артем Куля поїхав в Умань, і не прогадав.