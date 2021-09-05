Новий, 5782-й, рік! І ціна паломництва в Умань. Факти тижня, 05.09

Загострення на Донбасі. Чому Кремль розпочав нову небезпечну гру? Факти тижня, 05.09
Янголи з жовто-блакитними шевронами. Унікальна спецоперація українських спецпризначенців. Факти тижня, 05.09
Пенсії для тих, кому за 40: бути чи не бути? Як рахуватимуть виплати? Факти тижня, 05.09
Американський вояж. Про що домовилися Президенти Байден і Зеленський? Факти тижня, 05.09
Фонтан для вантажівки та інші зашквари. Факти тижня, 05.09
Бонуси для щеплених. І на які обмеження чекати невакцинованим українцям? Факти тижня, 05.09
Скандальні ДТП. Чому можновладцям вдається вийти сухими з води? Факти тижня, 05.09
Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження