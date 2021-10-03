Новий газовий скандал. Чому Путін пустив газ до Угорщини в обхід України? Факти тижня.03.10

Цього тижня уряд підписав меморандум про тарифи з Нафтогазом та місцевими головами. В результаті президент Зеленський повідомив: до кінця опалювального сезону тарифи для населення не будуть зростати.

І це при тому, що на газовому ринку Європи ціна вже побила усі історичні рекорди – $1200 за тисячу кубів

Як влада збирається утримати тарифне кермо у цьому газовому штормі? І що означає рішення Газпрому продавати газ Угорщині в обхід України? Газову тему розібрав Михайло Колесников.