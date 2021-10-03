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Video: Новий газовий скандал. Чому Путін пустив газ до Угорщини в обхід України? Факти тижня.03.10

Цього тижня уряд підписав меморандум про тарифи з Нафтогазом та місцевими головами. В результаті президент Зеленський повідомив: до кінця опалювального сезону тарифи для населення не будуть зростати. І це при тому, що на газовому ринку Європи ціна вже побила усі історичні рекорди - $1200 за тисячу кубів Як влада збирається утримати тарифне кермо у цьому газовому штормі? І що означає рішення Газпрому продавати газ Угорщині в обхід України? Газову тему розібрав Михайло Колесников.

Новий газовий скандал. Чому Путін пустив газ до Угорщини в обхід України? Факти тижня.03.10
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Цього тижня уряд підписав меморандум про тарифи з Нафтогазом та місцевими головами. В результаті президент Зеленський повідомив: до кінця опалювального сезону тарифи для населення не будуть зростати.

І це при тому, що на газовому ринку Європи ціна вже побила усі історичні рекорди – $1200 за тисячу кубів

Як влада збирається утримати тарифне кермо у цьому газовому штормі? І що означає рішення Газпрому продавати газ Угорщині в обхід України? Газову тему розібрав Михайло Колесников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Новий газовий скандал. Чому Путін пустив газ до Угорщини в обхід України? Факти тижня.03.10 / 03.10.2021 19:49
03.10.2021 19:49

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