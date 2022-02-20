Новий шантаж Москви. Навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО? Факти тижня, 20.02

Кремль зараз максимально нагнітає ситуацію. Державна Дума та Рада федерацій зненацька вирішили провести позапланове засідання. Причому одночасно.

А все заради того, щоб обговорити статус окупованих Росією – так званих ДНР та ЛНР. Нещодавно у Держдумі заговорили над офіційним визнанням псевдореспублік.

На таку підлу провокацію відреагували відразу в Україні та світі. Що буде, якщо Росія визнає незалежність квазіреспублік на окупованому Донбасі – дивіться у сюжеті Артема Кулі.