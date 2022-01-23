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Video: Новий скандал Тищенка. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 23.01

Я прийшов - тебе нема. Народний депутат Микола Тищенко організував пірнання на Водохреще. Щоправда, сам на нього так і не з'явився. Та ще й став героєм нових жартів. Про найяскравіші скандальні історії - розкаже Сергій Романенко.

Новий скандал Тищенка. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 23.01
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Я прийшов – тебе нема. Народний депутат Микола Тищенко організував пірнання на Водохреще. Щоправда, сам на нього так і не з’явився. Та ще й став героєм нових жартів.

Про найяскравіші скандальні історії – розкаже Сергій Романенко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Новий скандал Тищенка. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 23.01 / 23.01.2022 20:33
23.01.2022 20:33

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