Новий скандал Тищенка. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 23.01

Я прийшов – тебе нема. Народний депутат Микола Тищенко організував пірнання на Водохреще. Щоправда, сам на нього так і не з’явився. Та ще й став героєм нових жартів.

Про найяскравіші скандальні історії – розкаже Сергій Романенко.