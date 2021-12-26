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Video: Новий виток у справі Порошенка. Чи дійде до арешту? Факти тижня, 26.12

Новим витком внутрішньої напруги стає справа Порошенка. П'ятому президенту України ГПУ оголосила підозру у держзраді. Петро Олексійович обіцяє повернутися в Україну в середині січня. Тут обвинувачення вимагає для нього арешт або фактично непідйомну заставу у мільярд гривень. Володимир Зеленський впевнений, що це не викличе масових акцій протесту. Чи кинуть за ґрати Порошенка? І наскільки розігріється ситуація — розбирався Володимир Рунець.    

Новий виток у справі Порошенка. Чи дійде до арешту? Факти тижня, 26.12
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Новим витком внутрішньої напруги стає справа Порошенка.

П’ятому президенту України ГПУ оголосила підозру у держзраді. Петро Олексійович обіцяє повернутися в Україну в середині січня. Тут обвинувачення вимагає для нього арешт або фактично непідйомну заставу у мільярд гривень.

Володимир Зеленський впевнений, що це не викличе масових акцій протесту.

Чи кинуть за ґрати Порошенка? І наскільки розігріється ситуація — розбирався Володимир Рунець.

 

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Новий виток у справі Порошенка. Чи дійде до арешту? Факти тижня, 26.12 / 26.12.2021 19:26
26.12.2021 19:26

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