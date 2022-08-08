Обов’язкова евакуація. Як і куди вивозять жителів Донбасу? Факти тижня, 07.08

Цього тижня через російську агресію Україна розпочала обов’язкову евакуацію жителів Донецької області. Як болісно все відбувається? Сергій Костеж все бачив на власні очі.

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