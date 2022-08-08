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Video: Обов’язкова евакуація. Як і куди вивозять жителів Донбасу? Факти тижня, 07.08

Цього тижня через російську агресію Україна розпочала  обов’язкову евакуацію жителів Донецької області. Як болісно все відбувається? Сергій Костеж все бачив на власні очі.

Обов’язкова евакуація. Як і куди вивозять жителів Донбасу? Факти тижня, 07.08
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Цього тижня через російську агресію Україна розпочала  обов’язкову евакуацію жителів Донецької області. Як болісно все відбувається? Сергій Костеж все бачив на власні очі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Обов’язкова евакуація. Як і куди вивозять жителів Донбасу? Факти тижня, 07.08 / 08.08.2022 19:20
08.08.2022 19:20

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