Обов’язкова вакцинація. Чи будуть звільняти тих, хто відмовляється від щеплення? Факти тижня. 03.10

Цього тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав передумову, коли в країні офіційно скасують усі карантинні обмеження. Це 70% вакцинованих серед дорослих. Станом на зараз дві вакцини отримали лише 14% населення.

Щоб прискорити темпи МОЗ підготувало наказ про обов’язкову вакцинацію. Кого без варіантів зобов’яжуть робити щеплення? І що буде – якщо ви відмовитеся це робити? Катерина Павловська детально все пояснить.