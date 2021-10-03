seach
ICTV - Разом краще

Video: Обов’язкова вакцинація. Чи будуть звільняти тих, хто відмовляється від щеплення? Факти тижня. 03.10

Цього тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав передумову, коли в країні офіційно скасують усі карантинні обмеження. Це 70% вакцинованих серед дорослих. Станом на зараз дві вакцини отримали лише 14% населення. Щоб прискорити темпи МОЗ підготувало наказ про обов’язкову вакцинацію. Кого без варіантів зобов’яжуть робити щеплення? І що буде – якщо ви відмовитеся це робити? Катерина Павловська детально все пояснить.

Обов’язкова вакцинація. Чи будуть звільняти тих, хто відмовляється від щеплення? Факти тижня. 03.10
0 Коментувати

Цього тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав передумову, коли в країні офіційно скасують усі карантинні обмеження. Це 70% вакцинованих серед дорослих. Станом на зараз дві вакцини отримали лише 14% населення.

Щоб прискорити темпи МОЗ підготувало наказ про обов’язкову вакцинацію. Кого без варіантів зобов’яжуть робити щеплення? І що буде – якщо ви відмовитеся це робити? Катерина Павловська детально все пояснить.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Обов’язкова вакцинація. Чи будуть звільняти тих, хто відмовляється від щеплення? Факти тижня. 03.10 / 03.10.2021 20:23
03.10.2021 20:23

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь