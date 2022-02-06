Олімпіада, вогонь! Як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями? Факти тижня, 06.02

Нинішня олімпіада для України – це не тільки про спорт. Згідно з міжнародними нормами на час Ігор у світі проголошується перемир’я, яке починається за сім днів до Олімпіади та закінчувалося через тиждень після закриття.

Але чи шанують у Кремлі традиції, зважаючи на те, що раніше, Росія ніби тільки й чекала змагань для своїх випадів.

Як пов’язані олімпійські ігри з міжнародними та воєнними конфліктами – дивіться у сюжеті Сергія Романенка.