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Video: Олія по €4 тис. за літр. Ексклюзив з трояндових плантацій у Болгарії. Факти тижня, 24.10

У невеличкому містечку Казанлик трояндову олію виробляють століттями і на сьогоднішній день це 70% світового виробництва. Коштує знаменита болгарська трояндова олія €4 тис. за один літр. Світовим центром з виробництва якої є наш західний сусід.  Чому її так цінують по всьому світу? За які цілющі властивості? Катерина Павловська побувала в легендарній Долині Троянд. І привезла з Болгарії справжній ексклюзив.  

Олія по €4 тис. за літр. Ексклюзив з трояндових плантацій у Болгарії. Факти тижня, 24.10
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У невеличкому містечку Казанлик трояндову олію виробляють століттями і на сьогоднішній день це 70% світового виробництва.

Коштує знаменита болгарська трояндова олія €4 тис. за один літр. Світовим центром з виробництва якої є наш західний сусід.  Чому її так цінують по всьому світу? За які цілющі властивості? Катерина Павловська побувала в легендарній Долині Троянд. І привезла з Болгарії справжній ексклюзив.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Олія по €4 тис. за літр. Ексклюзив з трояндових плантацій у Болгарії. Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 20:52
24.10.2021 20:52

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