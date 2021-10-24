Олія по €4 тис. за літр. Ексклюзив з трояндових плантацій у Болгарії. Факти тижня, 24.10

У невеличкому містечку Казанлик трояндову олію виробляють століттями і на сьогоднішній день це 70% світового виробництва.

Коштує знаменита болгарська трояндова олія €4 тис. за один літр. Світовим центром з виробництва якої є наш західний сусід. Чому її так цінують по всьому світу? За які цілющі властивості? Катерина Павловська побувала в легендарній Долині Троянд. І привезла з Болгарії справжній ексклюзив.