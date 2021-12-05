Омікрон задає пандемії тон. Скільки ще мутуватиме Covid? Факти тижня, 05.12

Що б з’їсти і не розтовстіти? Особливості зимової дієти. Факти тижня, 05.12
Тачки для багатих хлопчиків. Ексклюзив з автосалону в Дубаї. Факти тижня, 05.12
Долар росте. Що подорожчає до нового року? Факти тижня, 05.12
Вийшов сухим із води. Хто “відмазав” депутата Юрченка та інші зашквари. Факти тижня, 05.12
Ердоган замість Лукашенка. Чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію? Факти тижня, 05.12
Держпереворот по-українськи. Хто виграв від гучної заяви? Факти тижня, 05.12
Факти тижня – повний випуск – 28.11.2021
Таємниця “Курська”. Чи винна натівська субмарина у трагедії підводного човна? Факти тижня, 28.11
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал