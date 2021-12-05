Омікрон задає пандемії тон. Скільки ще мутуватиме Covid? Факти тижня, 05.12

Новий штам коронавірусу Омікрон, який вже наполохав світ – стрімко наближається до наших кордонів. Цього тижня його зафіксували у більш ніж десяти європейських країнах.

Чому він такий небезпечний? Чи захистить від нього вакцина? І чи є шанс у людства перемогти коронавірус, який ніяк не хоче дати нам спокій. Розкаже Сергій Костеж.