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Video: Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12

У 1945 році США скинули ядерні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Що досі є однією з найдраматичніших подій в історії людства. Але що стало тому причиною? Одна з ниточок тягнеться до головної Тихоокеанської бази США — Перл Харбор та драми, що там сталась. Що сталося та як історична подія вплинула на всіх навколо - дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12
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У 1945 році США скинули ядерні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Що досі є однією з найдраматичніших подій в історії людства. Але що стало тому причиною?

Одна з ниточок тягнеться до головної Тихоокеанської бази США — Перл Харбор та драми, що там сталась.

Що сталося та як історична подія вплинула на всіх навколо – дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 20:58
12.12.2021 20:58

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