Останнє пророцтво Ванги. Ексклюзив із Болгарії. Факти тижня, 12.09

25 років тому цей світ залишила болгарська провидиця Ванга. У її пророцтвах знайдено слова про наступ на світ коронавірусу. Зараз точаться суперечки про те, яку ж дату вона назвала як фінал епідемії.

Соратники та учні Ванги, як завжди, знають більше за інших. А нашій Катерині Павловській вдалося знайти навіть рідного племінника Ванги.