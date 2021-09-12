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Video: Останнє пророцтво Ванги. Ексклюзив із Болгарії. Факти тижня, 12.09

25 років тому цей світ залишила болгарська провидиця Ванга. У її пророцтвах знайдено слова про наступ на світ коронавірусу. Зараз точаться суперечки про те, яку ж дату вона назвала як фінал епідемії. Соратники та учні Ванги, як завжди, знають більше за інших. А нашій Катерині Павловській вдалося знайти навіть рідного племінника Ванги.

Останнє пророцтво Ванги. Ексклюзив із Болгарії. Факти тижня, 12.09
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25 років тому цей світ залишила болгарська провидиця Ванга. У її пророцтвах знайдено слова про наступ на світ коронавірусу. Зараз точаться суперечки про те, яку ж дату вона назвала як фінал епідемії.

Соратники та учні Ванги, як завжди, знають більше за інших. А нашій Катерині Павловській вдалося знайти навіть рідного племінника Ванги.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Останнє пророцтво Ванги. Ексклюзив із Болгарії. Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 20:55
12.09.2021 20:55

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