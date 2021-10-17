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Video: П’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня. Факти тижня, 17.10

Полякова цього тижня поховали у його рідному Чернігові. Не обійшлося без скандалу. Попрощатися з померлим приїхала народна депутатка Ганна Скороход. З якою в одруженого парламентаря були стосунки. Поява Скороход викликала негативну реакцію вдови Полякова, яка залишила приміщення, де прощалися з її чоловіком. Ну, і про інші гарячі історії розкаже Катерина Павловська. У нашій рубриці Зашквари тижня.  

П’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня. Факти тижня, 17.10
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Полякова цього тижня поховали у його рідному Чернігові. Не обійшлося без скандалу. Попрощатися з померлим приїхала народна депутатка Ганна Скороход. З якою в одруженого парламентаря були стосунки.

Поява Скороход викликала негативну реакцію вдови Полякова, яка залишила приміщення, де прощалися з її чоловіком.

Ну, і про інші гарячі історії розкаже Катерина Павловська. У нашій рубриці Зашквари тижня.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / П’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 19:54
17.10.2021 19:54

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