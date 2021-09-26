П’яна суддя за кермом та інші зашквари. Факти тижня, 26.09

Що роблять нормальні люди, коли їх на дорозі гальмує поліція? Правильно: зупиняються на узбіччі й готують документи. Та якщо ви – п’яний мажор за кермом дорогої автівки, а в кишені у вас пістолет, тут можуть бути варіанти.

Олександр Візгін зібрав для вас найбільш помітні скандали в Україні у нашій рубриці Зашквари тижня.