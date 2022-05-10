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Video: Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05

Вся в червоних прапорах, комуністичній символіці та георгіївських стрічках - Москва традиційно готується до щорічного побєдобєсія. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію росіян? Які ще сценарії у голові кремлівського диктатора і що він може заявити на параді? Володимир Рунець розібрали все по деталях.

Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05
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Вся в червоних прапорах, комуністичній символіці та георгіївських стрічках – Москва традиційно готується до щорічного побєдобєсія. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію росіян? Які ще сценарії у голові кремлівського диктатора і що він може заявити на параді? Володимир Рунець розібрали все по деталях.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:17
10.05.2022 16:17

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