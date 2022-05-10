Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05

Вся в червоних прапорах, комуністичній символіці та георгіївських стрічках – Москва традиційно готується до щорічного побєдобєсія. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію росіян? Які ще сценарії у голові кремлівського диктатора і що він може заявити на параді? Володимир Рунець розібрали все по деталях.

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