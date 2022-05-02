Парад під час війни. Що насправді Путін покаже росіянам на День Перемоги? Факти тижня, 01.05

“Побєдобєсіє” в Росії не відміняється навіть у цьому році, коли тисячі російських солдат уже лежить у українській землі і відбувають у пеклі своє покарання за підступне вторгнення у незалежну демократичну державу. Цього року техніки та цілих військових, які будуть марширувати Червоною площею набагато менше. Тож швидше за все залучати до параду під час війни на 9 травня у Росії будуть залучати навіть студентів та дітей. Більше про “побєдобєсіє” в РФ – дивіться онлайн у сюжеті Павла Васильєва.

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