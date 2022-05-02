Парад під час війни. Що насправді Путін покаже росіянам на День Перемоги? Факти тижня, 01.05

Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
«Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05
Факти тижня – повний випуск – 01.05.2022
Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03
Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03
Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03
Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
Енергетичний “бан”. Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”