Павлоградський “Чорнобиль”. Чим загрожують українцям старі ядерні ракети? Факти тижня, 14.11

Україна досі не змогла утилізувати токсичне паливо для ядерних ракет. Якщо з ним щось станеться — це Чорнобиль для чверті країни.

Де може бабахнути? І як намагаються рятувати ситуацію? Володимир Рунець покаже справжній ексклюзив.