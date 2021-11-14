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Video: Павлоградський “Чорнобиль”. Чим загрожують українцям старі ядерні ракети? Факти тижня, 14.11

Україна досі не змогла утилізувати токсичне паливо для ядерних ракет. Якщо з ним щось станеться — це Чорнобиль для чверті країни. Де може бабахнути? І як намагаються рятувати ситуацію? Володимир Рунець покаже справжній ексклюзив.

Павлоградський “Чорнобиль”. Чим загрожують українцям старі ядерні ракети? Факти тижня, 14.11
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Україна досі не змогла утилізувати токсичне паливо для ядерних ракет. Якщо з ним щось станеться — це Чорнобиль для чверті країни.

Де може бабахнути? І як намагаються рятувати ситуацію? Володимир Рунець покаже справжній ексклюзив.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Павлоградський “Чорнобиль”. Чим загрожують українцям старі ядерні ракети? Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 20:33
14.11.2021 20:33

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