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Video: Пенсії для тих, кому за 40: бути чи не бути? Як рахуватимуть виплати? Факти тижня, 05.09

Покоління сорокарічних попередили, що їм пенсії не світять взагалі. Ці слова, сказані мимохідь міністром фінансів, озадачили. Бо далеко не кожен здатний зібрати собі гроші на старість. До того ж ми щомісяця відраховуємо чималий відсоток — у Пенсійний фонд. Що мав на увазі пан міністр? Чи варто розраховувати на пенсії? І скільки нам зможуть платити? Усе порахував Олександр Візгін.

Пенсії для тих, кому за 40: бути чи не бути? Як рахуватимуть виплати? Факти тижня, 05.09
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Покоління сорокарічних попередили, що їм пенсії не світять взагалі. Ці слова, сказані мимохідь міністром фінансів, озадачили. Бо далеко не кожен здатний зібрати собі гроші на старість. До того ж ми щомісяця відраховуємо чималий відсоток — у Пенсійний фонд.

Що мав на увазі пан міністр? Чи варто розраховувати на пенсії? І скільки нам зможуть платити? Усе порахував Олександр Візгін.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Пенсії для тих, кому за 40: бути чи не бути? Як рахуватимуть виплати? Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 20:43
05.09.2021 20:43

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