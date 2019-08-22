Переламний момент війни. Чи будуть ще удари по Криму і чим може відповісти Путін? Факти тижня, 14.07

В Саках Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків. І це найбільші одномоментні втрати російської військової авіації з часів Другої світової війни. Що туди прилетіло, що спричинило такий феєричний розгром? Ми досі не знаємо напевне. Але спробували розібратися. І з’ясувати, як ця подія вплине на хід війни. Слово Сергію Костежу.