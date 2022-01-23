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Video: Під прицілом диверсантів. Чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти? Факти тижня, 23.01

Евакуація з українських торговельних центрів цього тижня проходила без паніки. Певно, не сприймалась всерйоз. Спочатку. Поки повідомлення про мінування не почали сипатись - лавиною. Американська розвідка з'ясувала, що чиновники-втікачі, приміром, збирали інформацію про критичну інфраструктуру. Тобто об'єкти, де можна влаштувати диверсії, щоб посіяти хаос. Що в першу чергу становлять інтерес для ворога? І як ці об'єкти охороняють? Розбирався Артем Куля.

Під прицілом диверсантів. Чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти? Факти тижня, 23.01
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Евакуація з українських торговельних центрів цього тижня проходила без паніки. Певно, не сприймалась всерйоз. Спочатку. Поки повідомлення про мінування не почали сипатись – лавиною.

Американська розвідка з’ясувала, що чиновники-втікачі, приміром, збирали інформацію про критичну інфраструктуру. Тобто об’єкти, де можна влаштувати диверсії, щоб посіяти хаос. Що в першу чергу становлять інтерес для ворога? І як ці об’єкти охороняють? Розбирався Артем Куля.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Під прицілом диверсантів. Чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти? Факти тижня, 23.01 / 23.01.2022 19:23
23.01.2022 19:23

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