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Video: Після протестів. Які наслідки матиме казахстанський Майдан для України? Факти тижня, 16.01

Казахстан охопили протести. Та їх було жорстко придушено так званими силами ОДКБ, більшість із яких були російськими військовими. Через це поповзли чутки про те, що Москва могла й сама інспірувати протести, аби посилити свій вплив у Казахстані, який балансував між нею та Китаєм. Хто найбільше виграв від казахської кризи та чому це пов’язано з Україною - дивіться у сюжеті Андрія Бориса та Максима Крапівного.

Після протестів. Які наслідки матиме казахстанський Майдан для України? Факти тижня, 16.01
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Казахстан охопили протести. Та їх було жорстко придушено так званими силами ОДКБ, більшість із яких були російськими військовими.

Через це поповзли чутки про те, що Москва могла й сама інспірувати протести, аби посилити свій вплив у Казахстані, який балансував між нею та Китаєм.

Хто найбільше виграв від казахської кризи та чому це пов’язано з Україною – дивіться у сюжеті Андрія Бориса та Максима Крапівного.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Після протестів. Які наслідки матиме казахстанський Майдан для України? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 19:49
16.01.2022 19:49

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