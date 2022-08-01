Південний фронт Коли над Херсоном знову замайорить український прапор? Факти тижня, 31.07

Якщо поглянути на карту російського вторгнення, наші успіхи – беззаперечні. Північний фронт – росіяни втекли в Білорусь. Харківська область – жорстокі бої, але жодного великого наступу. Донбас – попри всі зусилля, так звана російська спецоперація, явно загальмувала. Те що росіяни поки ще видають за успіх – окупація частини південних регіонів. Проте й тут в них з’явились серйозні проблеми. Як наші HIMARS перетворили Антонівський міст на дірявий бетон? Чи достатньо у Кремля живої сили і техніки, аби довго втримувати Херсон? Розбирався Павло Васильєв.

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