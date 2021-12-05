Платні дороги. Коли вони з’являться в Україні та як працюють у Польщі? Факти тижня, 05.12

Цього місяця у правилах дорожного руху з’явився новий знак – платна дорога. А раз є знак, має з’явитися і дорога. І це не ноу-хау. Платні дороги – вельми популярна річ в ЄС.

Ця ініціатива давно гуляє у високих кабінетах. Наскільки це реально в Україні? І на яких умовах? А також, як це працює в Польщі? Розбирався Сергій Костеж.