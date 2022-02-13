Плавучий палац Путіна і яхти кремлівської еліти. Які секрети вони приховують? Факти тижня, 13.02

Стільки коштує яхта Путіна, яку цього тижня помітили в порту Гамбурга? Але щойно про його яхту написали журналісти, як наступного дня вона екстрено взяла курс на Калінінград.

Навіщо президент Росії евакуював свою улюблену яхту, яку називають плавучим палацом? І чому російські олігархи не шкодують грошей на супер яхти? Розслідування Олександра Мельникова.